Представитель РК выдвинула свою кандидатуру на пост главы ВТО

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В среду директор департамента торговой политики министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ю Мён Хи сообщила о своём намерении принять участие в выборах нового генерального директора Всемирной торговой организации. «РК занимает седьмое место в мире по объёму экспорта, являясь развитой торговой державой, которая поддерживает режим свободной торговли. Поскольку РК выросла благодаря порядку, установленному ВТО, теперь наша страна готова внести вклад в восстановление и развитие торговых правил организации и системы международного сотрудничества», - сказала Ю Мён Хи, выступая на брифинге в Сеуле. Она также отметила, что ВТО столкнулась с самым большим кризисом с момента её создания в 1995 году. С конца прошлого года деятельность апелляционного органа ВТО была приостановлена, функция разрешения споров утратила свою эффективность, а базовый принцип свободной торговли не соблюдается на фоне глобального кризиса ввиду COVID-19 и усиления протекционизма. Нынешний глава ВТО Роберто Азеведо собирается уйти в отставку в августе, примерно за год до окончания срока полномочий. В выборах нового главы ВТО также намерены участвовать представители Египта, Мексики, Нигерии и Молдовы. В 1994 и 2012 годах южнокорейцы предпринимали неудачные попытки возглавить ВТО.