Стоимость квартир в Сеуле стремительно растёт

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Несмотря на различные ограничительные меры правительства, в последнее время рост стоимости квартир в Сеуле вдвое больше, чем при предыдущем правительстве. Об этом во вторник сообщила неправительственная организация - Союз граждан по созданию справедливой экономики. По её данным, средняя стоимость квартир в Сеуле при правительстве Мун Чжэ Ина выросла на 52% за последние три года. При администрации экс-президента Пак Кын Хе прирост был вдвое меньше. В мае 2017 года, в начале работы Мун Чжэ Ина на посту главы государства, средняя стоимость квартиры в Сеуле составляла 606 млн вон (504 тыс. долларов). В мае нынешнего года отметка составила 920 млн вон (750 тыс. долларов). Показатель при бывшем президенте Ли Мён Баке составлял примерно 400 млн вон (333 тыс. долларов). По оценкам организации, если среднестатистический работающий южнокореец с этого года начнёт откладывать средства в размере минимальной оплаты труда, то сможет приобрести квартиру в Сеуле через 43 года. Это на 6 лет больше, чем в 2017 году.