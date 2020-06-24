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В РК усиливают защиту клиентов финансовых компаний от голосового фишинга

Write: 2020-06-24 15:29:17Update: 2020-06-24 18:46:45

Photo : YONHAP News

Правительство РК принимает меры по усилению ответственности финансовых компаний за ущерб их клиентов, получаемый в результате действий злоумышленников путём голосового фишинга. Речь идёт о мошенничестве, при котором, так или иначе, задействуется телефон. Абоненту звонят с определённого номера, разными путями пытаясь получить конфиденциальные данные - например, номер кредитной карты, пароли, PIN-коды, коды доступа. В настоящее время в случаях ущерба в результате хакерских атак или системных сбоев, согласно Закону об электронном финансировании, финансовые компании обязаны выплатить компенсации пострадавшим клиентам. Однако в случае фишинга, компании освобождаются от ответственности, если установлена вина клиента в утечке личной информации или переводе денег злоумышленникам. Однако ситуация изменится. Решено создать нормативно-правовую базу для компенсации финансовыми компаниями ущерба клиентов, связанных с фишингом. Компании определённого масштаба будут обязаны использовать систему обнаружения необычных финансовых транзакций и принимать меры относительно подозрительных счетов. Кроме того, правительство решило разработать недорогой страховой продукт с широким охватом возможных финансовых рисков. С конца июня начнёт работу рабочая группа по борьбе с голосовым фишингом. 
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