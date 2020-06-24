США начали антидемпинговое расследование против РК

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24 июня министерство торговли США приступило к антидемпинговому расследованию в отношении южнокорейских производителей автомобильных шин. Предметом расследования стала также аналогичная продукция ещё трёх стран – Тайваня, Таиланда и Вьетнама. По данным Reuters, в прошлом году США импортировали из этих стран автомобильные покрышки на сумму почти 4 млрд долларов, из которых на РК пришлось 1,2 млрд долларов. Объём импорта данного товара из четырёх стран вырос на 20% в годовом исчислении, составив 85 млн 300 тыс. покрышек. Президент американского профсоюза работников сталелитейной промышленности Том Конвей заявил, что спрос на шины для легковых автомобилей и грузовиков увеличился, однако американские производители столкнулись с сокращением доли на рынке, падением прибыли и потерей рабочих мест. По оценкам министерства торговли США, предполагаемая демпинговая маржа продукции РК колеблется от 43% до 195%.