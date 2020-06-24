В РК растёт соотношение долгов к доходам домохозяйств

В РК соотношение долгов к доходам домохозяйств постоянно растёт на фоне последствий пандемии COVID-19. Согласно последнему отчёту Банка Кореи, опубликованному в среду, задолженность южнокорейских домохозяйств в конце первого квартала составила 1 квадриллион 611 триллионов вон (1 трлн 341 млрд долларов). Отметка увеличилась на 4,6% в годовом исчислении. Сумма ипотечных кредитов также выросла на 5,7%. Вследствие этого, соотношение задолженности к располагаемым доходам составило 163,1%. Это максимальная отметка с тех пор, как Банк Кореи начал вести соответствующую статистику в 2007 году. Кроме того, в первом квартале нынешнего года южнокорейские предприятия взяли кредиты на сумму 1 квадриллион 229 триллионов вон (1 трлн 233 млрд долларов), что на 11,6% больше, чем за тот же период прошлого года. В конце первого квартала соотношение совокупных долгов домохозяйств и предприятий страны к ВВП выросло на 12,3%, составив 201,1%.