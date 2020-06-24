Марк Кнаппер: дверь для переговоров с КНДР открыта

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Дверь для переговоров с КНДР остаётся открытой. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона госдепартамента США Марк Кнаппер в ходе состоявшегося во вторник онлайн-семинара. Мероприятие было организовано американской некоммерческой организацией – Asia Society. Марк Кнаппер сказал, что Сеул и Вашингтон хотят вернуться к моменту первого северокорейско-американского саммита в Сингапуре в 2018 году, который давал надежду на сближение сторон. По его словам, РК и США по-прежнему готовы к диалогу с Севером и выступают за дипломатическое решение северокорейской ядерной проблемы. Марк Кнаппер также указал, что США должны работать рука об руку с РК в достижении денуклеаризации. Таким образом, он вероятно хотел ещё раз подчеркнуть крепость двустороннего союза на фоне публикации скандальных мемуаров бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.