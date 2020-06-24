МВФ понизил прогноз роста экономики РК до минус 2,1%

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По прогнозам Международного валютного фонда, в этом году рост экономики РК составит минус 2,1%. Это на 0,9% меньше, чем отметка, озвученная в апреле. Между тем, новый показатель является самым высоким среди развитых стран. В США он составил минус 8%, в Японии - минус 5,8%, в ЕС - минус 10,2%. В Китае отметка составила плюс 1%. В южнокорейском правительстве сообщили, что, по прогнозам МВФ, РК - единственная из развитых стран к концу следующего года может восстановить уровень ВВП, фиксировавшийся до пандемии COVID-19. Представитель министерства планирования и финансов заявил, что в этом вопросе, вероятно, влияние окажет успех противоэпидемических мер. Вместе с тем прогноз роста мировой экономики в этом году был снижен с 1,9% до минус 4,9%. Не исключена возможность сильнейшего сокращения экономики во втором квартале. В МВФ также прогнозируют, что в следующем году рост экономики РК составит 3%, а мировой экономики - 5,4%.