США оставили СК в списке стран-спонсоров терроризма

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США оставили Северную Корею в списке стран-спонсоров терроризма. Об этом говорится в представленном 24 июня на сайте Госдепартамента «Докладе о терроризме в странах мира в 2019 году». В нём описаны причины возвращения КНДР в список в 2017 году после девятилетнего перерыва, а также указано, что Пхеньян не предпринимает мер для борьбы с терроризмом и разрешения проблем, связанных с причастностью страны к террористическим действиям в прошлом. СК была внесена в «чёрный список» в 1988 году после теракта на борту авиалайнера Korean Air. Тогда погибли 155 человек. В 2008 году она была исключена из вышеуказанного списка в ответ на согласие разрешить проверку ядерных объектов. Объём нынешнего доклада госдепа составил 303 страницы, но КНДР уделено менее одной страницы. Между тем, заместитель помощника главы Пентагона Дэвид Хэлви заявил, что американская политика по КНДР всё ещё сосредоточена на денуклеаризации Севера. Такую позицию он выразил, приняв участие в форуме, проведённом Центром стратегических и международных исследований (CSIS).