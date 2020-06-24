Южнокорейские моряки похищены пиратами в Западной Африке

Photo : YONHAP News

Пятеро южнокорейских моряков были похищены в прибрежной зоне Бенина в Западной Африке. Этот факт подтвердил высокопоставленный южнокорейский дипломат в интервью Yonhap News. Согласно сообщениям МИД РК, 24 июня в 15:40 по местному времени (25 июня 00:40 по сеульскому времени) примерно в 111 км от бенинского порта Котону группа вооружённых людей напала на рыболовное судно водоизмещением 994 тонны «Panofi Frontier», на борту которого находились 30 человек. Пираты приблизились к судну на быстроходном катере и взяли в плен шестерых членов экипажа: пятерых южнокорейцев и одного гражданина Ганы. После этого они скрылись в направлении нигерийских вод. Пока не установлено, кто организовал нападение, и где пираты находятся в данным момент. Остальные 24 члена экипажа «Panofi Frontier» являются гражданами Ганы и в настоящее время возвращаются в порт отправления. Согласно данным информационного портала Dryad Global, это уже седьмое в этом году нападение пиратов в прибрежных водах порта Котону. Официальный представитель министерства иностранных дел РК заявил, что ведомство приложит все усилия для немедленного освобождения своих граждан в тесном сотрудничестве с соответствующими ведомствами и местными властями.