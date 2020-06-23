Министры обороны РК и США опубликовали пресс-релиз к 70-летию начала Корейской войны

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25 июня, в день 70-й годовщины начала Корейской войны, министры обороны РК и США Чон Гён Ду и Марк Эспер в совместном пресс-релизе принесли дань уважения всем солдатам, сражавшимся за свободу, демократию и процветание Кореи, подтвердили сохранение совместной боеготовности в целях обеспечения мира на Корейском полуострове. Они обратились также к Северной Корее, которая в последнее время усиливает напряжённость, с призывом придерживаться договорённостей, зафиксированных в совместном заявлении по итогам саммита в Сингапуре и в межкорейском соглашении в военной сфере от 19 сентября 2018 года. В пресс-релизе также говорится о том, что военно-политический альянс между РК и США, основанный на общих ценностях и целях 70 лет назад, и по сей день продолжает играть ключевую роль в обеспечении безопасности, стабильности и процветания Корейского полуострова и Северо-Восточной Азии. Главы военных ведомств двух стран заявили о «нерушимой воле» к поддержанию мира на Корейском полуострове и намерении продолжать дипломатические усилия по достижению полной денуклеаризации Севера в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН. Министры пообещали укреплять сотрудничество и продолжать совместные усилия в решении различныхпроблем, включая сдерживание пандемии коронавируса. Марк Эспер подчеркнул, что действия РК по преодолению COVID-19 являются «образцом эффективности и прозрачности». Обе страны продтвердили намерение продолжать совместные усилия по содействию миру в регионе посредством обмена информацией, политических консультаций на высоком уровне и совместных учений.