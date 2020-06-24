В РК сохраняется риск массовых заражений COVID-19

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В РК сохраняется опасность массового распространения COVID-19. По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 24 июня в стране зарегистрированы 28 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных с момента обнаружения вируса составило 12.563 человека. Отметка упала ниже 30 человек впервые с 22 июня. В этом месяце показатель колеблется на уровне от 30 до 59 человек. Пять новых случаев пришлись на въехавших из-за рубежа. 19 случаев выявлены в столичном регионе: по девять в Сеуле и провинции Кёнгидо, один – в Инчхоне. Четыре случая инфекции выявлены в Тэчжоне, один в провинции Чхунчхон-Намдо. Увеличение случаев распространения COVID-19 в столичном регионе и Тэчжоне связывают с групповыми заражениями, в том числе среди представителей торговых компаний, практикующих посещение клиентов на дому. Растёт число случаев заражения внутри различных клубов по интересам. Это может стать причиной внезапного роста числа заболевших. Количество умерших увеличилось на одного человека, составив 282 человека. Коэффициент смертности - 2,24%. 44 человека выписаны из медицинских учреждений по окончании лечения, а общее число вылечившихся составило 10.974 человека.