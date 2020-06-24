КНДР полностью демонтировала громкоговорители на границе

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В среду, вслед за решением председателя Госсовета КНДР Ким Чон Ына приостановить планы по осуществлению военных действий против Сеула северокорейская сторона в течение одного дня демонтировала громкоговорители, которые накануне были вновь установлены вдоль межкорейской границы в провинции Хванхэ-Пукто. 24 июня министр обороны РК Чон Гён Ду выступил в Национальном собрании с заявлением о том, что Сеул придерживается последовательного исполнения договорённостей межкорейского соглашения в военной сфере от 19 сентября 2018 года. Министр также призвал Север свернуть свой план военных действий, на что незамедлительно последовал резкий ответ со стороны заместителя председателя ЦК ТПК Ким Ён Чхоля. Вечером 24 июня он выступил с заявлением, в котором предостерёг Юг от необдуманных замечаний, которые могут привести к ещё более серьёзному кризису в межкорейских отношениях. Он также официально указал на приостановку жёстких действий касательно РК, отметив, что будущее отношений между двумя странами зависит от того, какую позицию займёт Сеул.