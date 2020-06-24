В РК сохраняется проблема разделённых семей

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После разделения Кореи прошли десятилетия и пока не известно можно ли надеяться на воссоединение страны в обозримом будущем. Главной проблемой в этой ситуации остаётся положение разделённых семей Юга и Севера. По данным министерства по делам воссоединения, представленным 25 июня, только с начала года в РК скончались 1.379 человек, подававших заявки на участие во встречах разделённых семей, устраиваемых правительствами двух Корей, когда этому способствуют двусторонние отношения. По состоянию на конец мая всего такие заявки подали 133.386 южнокорейцев. Ввиду возраста из них в живых остаются только 38,5% или 51.367 человек. Среди последних 25,8% это люди возрасте старше 90 лет, около 40% - от 80 до 89 лет. В 2018 году в ходе межкорейского саммита в Пхеньяне от 19 сентября стороны договорились о создании постоянного центра проведения встреч разделённых семей, об организации видео контактов, обмена видео письмами и по другим моментам. Однако после неудачи саммита КНДР и США в Ханое в прошлом году ухудшились и межкорейские отношения. Исполнение договорённостей по вопросу разделённых семей застопорилось. Надежда на улучшение ситуации сохранялась до начала этого года, южнокорейская сторона вела активную подготовку, создавая необходимую инфраструктуру для обменов. Но резкое охлаждение в межкорейских отношениях сделало проведение встреч разделённых семей невозможным. Активность по выяснению судьбы близких родственников, проживающих в КНДР, на частном уровне сошла на нет. Это также связано с преклонным возрастом корейцев, пытающихся разыскать своих близких. В министерстве по делам воссоединения намерены по мере возможностей активно работать над решением этой проблемы.