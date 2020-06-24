Южнокорейцы положительно оценивают действия правительства в борьбе с COVID-19

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Большинство южнокорейцев положительно оценивают меры правительства по борьбе с коронавирусом COVID-19. На это указывают представленные 25 июня результаты исследования, проведённого центром экономических исследований. Вышеуказанный ответ дали 76,3% респондентов. Это в 2,6 раза больше, чем оценка действий властей во время эпидемии ближневосточного респираторного синдрома MERS в 2015 году. На вопрос о доверии к отечественным медицинским кадрам и технологиям в случае возникновения новой эпидемии положительный ответ дали 90,7% респондентов. Около 70% выразили уверенность в возможностях правительства в противодействии подобным ситуациям. Также более 90% респондентов не считают COVID-19 смертельным заболеванием. Среди главных причин распространения вируса были названы различные массовые мероприятия, в том числе религиозные собрания, прибытие заражённых из-за рубежа, не соблюдение домашнего карантина, предоставление недостоверной информации при попытках властей выявить контакты заражённых. Нынешний опрос проводился по телефону среди 1.500 жителей 17 различных городов и провинций страны. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±2,5% при уровне достоверности 95%.