В Сеуле меняется структура использования общественного транспорта

Photo : YONHAP News

В условиях продолжения распространения вируса COVID-19 в Сеуле многие стараются не пользоваться общественным транспортом. Об этом говорится в представленном 25 июня докладе Сеульского технологического института, посвящённом транспортной политике в посткоронавирусную эпоху. Отмечается, что в первую неделю марта, когда фиксировался резкий рост количества заражённых, количество людей, воспользовавшихся Сеульским метро и общественными автобусами, сократилось на 35% и 27% соответственно. В случае с такси показатель снизился на 33,9%. Напротив, спрос на общественные велосипеды вырос на 23%, а на услуги каршеринга на 29%. В этой ситуации в институте указывают на необходимость политики по распределению спроса на транспорт. К примеру, предлагается снизить перегруженность общественного транспорта, обязать введение удалённого режима работы, а также методов работы, исключающих личные контакты. Предлагается изменить структуру дорог с тем, чтобы построить больше тротуаров и дорог для велосипедов и другого личного транспорта.