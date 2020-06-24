Дипломаты РК и Японии провели переговоры

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Утром 24 июня директор департамента Азиатско-Тихоокеанского региона министерства иностранных дел РК Ким Чон Хан провёл видеоконференцию с директором департамента Азии и Океании МИД Японии Сигэки Такидзаки. Стороны обсудили такие вопросы, как меры Токио по ограничению экспорта и открытие Японией информационного центра по вопросам промышленных объектов, включённых в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Прийти к единому мнению им не удалось. В 2015 году угольная шахта на острове Хасима была включена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в числе других памятников промышленного наследия периода Мэйдзи. В честь этого 15 июня в Токио открылся вышеуказанный центр, который помимо информации об объектах должен был предоставлять данные о принудительном труде корейцев. Однако, вопреки обещаниям японской стороны, были выставлены материалы, отрицающие факт принудительной трудовой мобилизации. Ким Чон Хан выразил сожаление по этому поводу. Но Такидзаки заявил, что Япония добросовестно выполняет рекомендации Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Относительно требований Сеула отменить меры ограничения экспорта в РК ряда важнейших производственных материалов Такидзаки выразил сожаление по поводу иска РК, поданного в суд ВТО по этому вопросу. Он указал, что возвращение к диалогу возможно только после прекращения искового процесса. Несмотря на разногласия по ключевым вопросам повестки, стороны договорились о продолжении взаимодействия между странами на уровне дипломатических ведомств, а также обмена информацией и сотрудничества в борьбе с COVID-19.