Объём обработки грузов в порту Инчхон увеличивается второй месяц подряд

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Несмотря на обстановку, вызванную распространением COVID-19, объём обработки контейнерных грузов в порту Инчхон продолжает расти второй месяц подряд. По данным управления порта, показатель в прошлом месяце составил 283.604 двадцатифутовых эквивалентов (TEU), что на 5,1% больше, чем за тот же период прошлого года. Единицей измерения является в данном случае стандартный 20-футовый контейнер. В январе и феврале отметка сократилась на 2,7%, а в марте на 1%. В апреле зафиксировано увеличение на 1,4%. С тех пор показатель продолжает расти. В общий объём груза с января по май вырос на 0,5%, составив 1.261.315 контейнеров (TEU). По мнению специалистов, рост связан с нормализацией промышленного производства в Китае, на долю которого приходится 60% грузооборота в порту Инчхон. Другим фактором послужило то, что некоторые воздушные грузы в связи с пандемией COVID-19 были переориентированы на морские грузоперевозки.