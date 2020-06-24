Вице-премьер РК призвал парламент одобрить проект третьего дополнительного бюджета

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24 июня вице-премьер и министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги на встрече со спикером Национального собрания Пак Пён Соком призвал парламент до конца следующей недели утвердить проект третьего дополнительного бюджета, который был передан на рассмотрение три недели назад. Вице-премьер подчеркнул, что чем скорее он будет принят, тем быстрее эти средства будут направлены на смягчение экономического кризиса. Спикер ответил, что все члены Национального собрания хорошо понимают неотложность данного вопроса и предпримут усилия по ускорению данного процесса. На встрече с журналистами Хон Нам Ги сказал, что третий дополнительный бюджет по своей значимости превосходит предыдущие, поскольку затрагивает очень много важных областей. Вице-премьер добавил, что при необходимости готов встретиться с лидером фракции оппозиционной Объединённой партии будущего Чу Хо Ёном и попросить его о содействии скорейшему рассмотрению проекта.