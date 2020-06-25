Мун Чжэ Ин: Война на Корейском полуострове не должна повториться

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Вечером 25 июня на авиабазе в Соннаме состоялась торжественная церемония по случаю 70-й годовщины начала Корейской войны. В мероприятии, проходившем под лозунгом «Салют героям», приняли участие около 300 человек, в том числе, ветераны войны, члены их семей, представители правительства . Самая важная часть церемонии была посвящена торжественной встрече останков 147 южнокорейских солдат, павших в годы Корейской войны на территории КНДР. Накануне они были доставлены с Гавайских островов, где проходили процедуру опознания в департаменте по делам военнопленных и пропавших без вести при министерстве обороны США. Эти останки были найдены в ходе раскопок в КНДР в 90-х годах, а затем переданы Севером американской стороне. Определены личности семи погибших. 21 июня на Гавайские острова была направлена рабочая группа во главе с замминистра обороны РК Пак Чжэ Мином, которая приняла останки и 24 июня доставила их в РК. Помимо этого, почести воздали шести американским солдатам, чьи останки были найдены и опознаны в РК. Мун Чжэ Ин лично встречал процессию военных, несших останки. Он заявил: «Родина ни на мгновение не забывала вас. Это великая честь иметь возможность воздать все почести героям». Президент также сказал, что не будут забыты погибшие воины из 22-х стран ООН, принимавших участие в Корейской войне. Он подчеркнул, что нынешняя Корея была создана Корейской войной, которая больше не должна повториться. Обращаясь к КНДР, Мун Чжэ Ин сказал, что Юг не намерен навязывать свою идеологию Северу, стремясь лишь найти путь совместного сосуществования. Предложив стать хорошими соседями, преждечем начать обсуждение воссоединения, Мун Чжэ Ин призвал Пхеньян сделать шаг в этом направлении. В ходе мероприятия были показаны видео-послания глав государств, участвовавших в Корейской войне, в том числе, президента США Дональда Трампа.