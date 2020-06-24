Число новых случаев COVID-19 в РК не уменьшается

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Несмотря на усилия карантинных служб, в РК продолжается рост числа новых случаев COVID-19. По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 25 июня зарегистрированы 39 случаев заболевания, а общее число инфицированных с момента появления вируса на территории страны составило 12.602 человека. В столичном регионе выявлены 23 новых случая инфекции, в том числе, 17 – в Сеуле, четыре – в провинции Кёнгидо, два – в Инчхоне. Четыре случая инфекции выявлены в Тэчжоне, три – в провинции Чхунчхон-Намдо, по одному – в провинциях Канвондо и Кёнсан-Пукто, семь заражённых прибыли из-за рубежа. Органы здравоохранения обеспокоены устойчивым ростом числа местных инфекций. При этом считается, что столичный регион уже охвачен второй волной инфекции. Количество умерших не изменилось, составляя 282 человека. 198 человек выписаны из медицинских учреждений по окончании лечения, а общее число вылечившихся составило 11.172 человека. Проходят лечение в домашних условиях и стационарах 1.148 человек.