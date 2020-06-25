Мун Чжэ Ин: Война в Корее не должна повториться

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Война в Корее не должна повториться, а Югу и Северу следует стать хорошими соседями, которые пойдут по общему пути к воссоединению. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая на церемонии по случаю 70-й годовщины начала Корейской войны, которая состоялась вечером 25 июня на авиабазе в Соннаме. Как отметил глава государства, подписание перемирия не означает полного прекращения войны, и она фактически длится все 70 лет. Все корейцы хотят избежать новой войны, и Юг не намерен навязывать свою идеологию Северу. Он стремится только к миру и совместному процветанию, и в этой связи никогда не перестанет искать пути мирного сосуществования с Севером. Мун Чжэ Ин призвал Пхеньян смело предпринять шаги, чтобы положить конец самой печальной войне в мировой истории. Южнокорейский лидер одновременно заверил, что его страна сурово справится с любыми попытками нарушить её территориальную целостность, поставить под угрозу безопасность и жизнь её граждан. Самая важная часть церемонии была посвящена торжественной встрече останков 147 южнокорейских солдат, павших в годы Корейской войны на территории КНДР. Накануне они были доставлены с Гавайских островов, где проходили процедуру опознания в департаменте по делам военнопленных и пропавших без вести при министерстве обороны США. Эти останки были найдены в ходе раскопок в КНДР в 90-х годах, а затем переданы Севером американской стороне. Установлены личности семи погибших. Помимо этого, почести воздали шести американским солдатам, чьи останки были найдены и опознаны в РК. Президент сказал, что воины из 22-х стран ООН, принимавших участие в Корейской войне, не будут забыты.