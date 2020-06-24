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Правительство РК наращивает дипломатическое давление на Японию, требуя от неё добросовестной реализации последующих мер в отношении японских промышленных объектов эпохи Мэйдзи. Постоянный представитель РК при ЮНЕСКО Ким Дон Ги заявил в четверг, что он проинформирует Комитет по всемирному наследию о невыполнении Японией обещаний, связанных с данными объектами. Такой шаг вызван тем, что Токио внёс в список ЮНЕСКО 23 промышленных объекта эпохи Мэйдзи, на территории которых в колониальный период использовался принудительный труд корейских граждан. Регистрируя данные объекты, Токио обещал принять надлежащие меры для увековечения памяти жертв принудительной трудовой мобилизации, но не сдержал обещания. 15 июня в Токио возобновилась работа информационного центра, посвящённого вышеуказанным объектам. Организаторы не представили там данных об использовании принудительного труда. Тем самым Япония проигнорировала авторитет Комитета по всемирному наследию и бросила тень на свой собственный имидж,- отметил Ким Дон Ги.