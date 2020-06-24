Более половины граждан РК не считают необходимым воссоединение Кореи

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Более половины южнокорецев не видят необходимости в объединении Кореи при условии мирного сосуществования. На это указывают представленные 25 июня результаты опроса, проведённого исследовательским центром по вопросам воссоединения. Вышеуказанный ответ дали 54,9% респондентов. Это на 11,8% больше, чем во время опроса 2016 года. Лишь 26,3% выразили предпочтение воссоединению. Эта отметка сократилась на 11%. Более молодые респонденты чаще выступали за мирное сосуществование. Отвечая на вопрос о формате объединения, 40,2% назвали федерацию, 28,7% - создание единого государства. Более половины уверены в том, что объединение выгодно для страны. 61% респондентов завили, что не интересуются КНДР. Это на 11% больше, чем в 2015 году. Снизился и уровень доверия к председателю Госсовета КНДР Ким Чон Ыну. 90% считают необходимым союз РК и США. Данный опрос проводился с 20 мая по 10 июня среди 1.003 человек. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.