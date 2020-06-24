Минимум 13 случаев COVID-19 связаны с церковью в Сеуле.

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По состоянию на 26 июня, не менее 13 новых случаев COVID-19 связаны с протестантской церковью Вансон в муниципальном округе Кванак-ку на юго-западе Сеула. В этой связи возникли новые опасения по поводу масштабной вспышки инфекции, поскольку в столичном регионе наблюдается вторая волна вируса. 24 июня был выявлен первый заболевший - 31-летняя женщина, семь пациентов обнаружены на следующий день, по крайней мере ещё пять – к середине дня 26 июня. Результатов тестирования ожидают ещё более 40 прихожан. Перед входом в здание церкви, прихожанами которой являются порядка 1.700 человек, развёрнут временный диагностический центр. Дополнительные опасения вызывает тот факт, что ряд заражённых, в том числе, учитель средней школы, сотрудник отеля Four Seasons в центре Сеула, контактировали с большим числом людей. Городские власти временно закрыли и продезинфицировали церковь и детский центр при ней. Закрыты также средняя школа в муниципальном округе Содэмун-гу и фитнес-центр отеля Four Seasons, где работали заражённые.