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В мире

Япония против «расширенной Большой семёрки» с участием РК

Write: 2020-06-29 10:02:22Update: 2020-06-29 19:08:38

Photo : YONHAP News

Япония высказалась против «расширенной Большой семёрки» с участием РК из-за наличия разногласий между позицией Сеула и стран-членов организации. Как сообщило в воскресенье агентство Киодо цусин, организация должна и впредь существовать в нынешних рамках, тем более, что у Большой семёрки и РК разные взгляды на такие проблемы как Северная Корея и Китай. 30 мая президент США Дональд Трамп заявил о том, что он планирует пригласить на саммит Большой семёрки, запланированный на сентябрь, РК, Россию, Австралию и Индию, поскольку организация не представляет надлежащим образом то, что происходит в мире. Ранее Канада и Великобритания высказались против расширения Большой семёрки  за счёт включения в неё России. РК и Австралия приняли приглашение главы Белого дома. Членами Большой семёрки являются США, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Япония и Канада.
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