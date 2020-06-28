Режим социального дистанцирования разделён на три уровня

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В РК вводится трёхуровневая система социального дистанцирования в зависимости от эпидемической ситуации. Об этом сообщили в воскресенье в Центральном штабе по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. Действующий в настоящее время режим повседневного карантина соответствует первому уровню. Это означает, что эпидемическая ситуация находится под контролем, а число новых случаев COVID-19 в течение суток внутри страны не превышает 50. Заражённые, прибывшие из-за рубежа, не учитываются. Второй уровень будет введён, если число новых случаев заболевания за сутки будет превышать 50 в течение 14 дней подряд, но не превысит ста. Третий уровень вводится, если число новых случаев заболевания в течение суток превысит 100. Второй уровень предусматривает запрет на проведение мероприятий с участием пятидесяти и более человек в закрытых помещениях, ста и более человек - на открытом воздухе. На третьем уровне запрещаются все мероприятия с числом участников более десяти человек, а занятия в учебных заведениях прекращаются.