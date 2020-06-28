Число новых случаев COVID-19 менее 50-ти, но есть новые очаги

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Число новых случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки оказалось менее 50-ти, но появление новых очагов инфекции вызывает беспокойство медиков. По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 28 июня в РК зарегистрированы 42 случая заболевания, а общее число заражённых с момента обнаружения вируса составило 12.757 человек. Если учесть, что 26 июня зафиксирован 51 новый случай инфекции, а 27 июня – 62, то налицо явное снижение. Между тем, данный факт может быть вызван меньшим, чем обычно, числом тестов в выходные дни. Органы здравоохранения обеспокоены устойчивым ростом числа местных инфекций и случаев их завоза из-за рубежа, тем более, что общемировая заболеваемость превысила 10 млн человек. 24 из 42 новых случаев COVID-19 зарегистрированы в столичном регионе: 7 – в Сеуле, 16 – в провинции Кёнгидо, 1 – в Инчхоне. 4 случая инфекции выявлены в Кванчжу, по 2 – в Тэчжоне и Тэгу, по одному – в Пусане, провинциях Чоллла-Пукто, Чолла-Намдо, Кёнсан-Пукто и Кёнсан-Намдо. Пятеро инфицированных прибыли из-за рубежа. Проблемными местами с точки зрения новых инфекций остаются церкви. По состоянию на полдень 28 июня, в общей сложности 27 новых случаев COVID-19 связаны с протестантской церковью Вансон в муниципальном округе Кванак-ку на юго-западе Сеула. Число умерших не изменилось, по-прежнему составляя 282 человека. Уровень смертности составил 2,21%. 65 человек выписаны за сутки из медицинских учреждений и освобождены от режима домашнего карантина, а общее число выздоровевших за всё время пандемии составило 11.429 человек. С 3 января по всей стране проведены 1.259.954 теста на COVID-19.