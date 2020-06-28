ВТО обсудит создание комиссии по торговому спору между РК и Японией

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Всемирная торговая организация (ВТО) обсудит в понедельник вопрос о создании комиссии по урегулированию торгового спора между РК и Японией. Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК, отметив, что комиссия вряд ли будет создана немедленно, поскольку Япония, как ожидается, заявит протест в отношении жалобы, поданной Сеулом. Согласно правилам ВТО, комиссия по урегулированию торговых споров может быть создана на следующем заседании, которое состоится в июле, если все члены ВТО не отклонят соответствующее решение. РК обратилась в ВТО с просьбой созвать комиссию для решения проблемы с японскими экспортными ограничениями. В прошлом году Токио ввёл запрет на экспорт в РК трёх видов сырья для микроэлектронной промышленности - фторированных полиимидов, фторида водорода и фоторезистов, а также исключил РК из списка приоритетных торговых партнёров. Несмотря на неоднократные призывы южнокорейской стороны, Япония не снимает ограничения, которые, по мнению южнокорейской стороны, не более чем месть за решение суда, согласно которому японские фирмы должны выплатить компенсации жертвам принудительного труда во время колониального правления в Корее. Первоначально Сеул подал жалобу в ВТО в сентябре прошлого года, но через два месяца приостановил иск, надеясь на урегулирование проблемы путём переговоров.