Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Политика

В 2020 году в столичном регионе будут жить более половины южнокорейцев

Write: 2020-06-29 16:03:47Update: 2020-06-29 16:11:37

В 2020 году в столичном регионе будут жить более половины южнокорейцев

Photo : YONHAP News

Ожидается, что в этом году столичный регион, который включает  города Сеул и Инчхон, а также провинцию Кёнгидо, станет  домом для более чем половины 52-миллионного населения РК. Как сообщили в понедельник в Национальном статистическом управлении, до конца года численность населения столичного региона составит 25 млн 900 тыс. человек, а на остальной территории страны будут проживать 25 млн 800 тыс. человек. Население столичного региона превысит население всех остальных регионов страны вместе взятых впервые с 1970 года, когда начался сбор соответствующих данных. Большинство людей переезжают в Сеул и его окрестности в поисках работы и качественного образования. Между тем, население непосредственно Сеула сокращается, поскольку сеульчане  покидают столицу в поисках более дешёвого жилья в прилегающих районах. В 2019 году из Сеула в провинцию Кёнгидо переехали 96 тыс. человек.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >