В 2020 году в столичном регионе будут жить более половины южнокорейцев

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Ожидается, что в этом году столичный регион, который включает города Сеул и Инчхон, а также провинцию Кёнгидо, станет домом для более чем половины 52-миллионного населения РК. Как сообщили в понедельник в Национальном статистическом управлении, до конца года численность населения столичного региона составит 25 млн 900 тыс. человек, а на остальной территории страны будут проживать 25 млн 800 тыс. человек. Население столичного региона превысит население всех остальных регионов страны вместе взятых впервые с 1970 года, когда начался сбор соответствующих данных. Большинство людей переезжают в Сеул и его окрестности в поисках работы и качественного образования. Между тем, население непосредственно Сеула сокращается, поскольку сеульчане покидают столицу в поисках более дешёвого жилья в прилегающих районах. В 2019 году из Сеула в провинцию Кёнгидо переехали 96 тыс. человек.