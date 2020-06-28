Президент РК призывает урегулировать глобальный кризис в цепочке поставок

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Президент Мун Чжэ Ин призвал проявить агрессивный подход к преодолению глобального кризиса в цепочке поставок. Выступая в понедельник на совещании с сотрудниками своей администрации, он отметил, что в разгар пандемии COVID-19 во всём мире набирают силу протекционизм и национальный эгоизм, а международное разделение труда рушится. Мун Чжэ Ин охарактеризовал данную ситуацию как «очень серьёзную угрозу», которая более опасна для национальной экономики, чем японские экспортные ограничения. Он призвал правительство определить стратегию и план, чтобы превратить проблему в возможность. В качестве ещё одной важной проблемы глава государства назвал сдерживание коронавируса и одновременное увеличение внутреннего потребления. Он назвал данные проблемы «двумя зайцами, которых нужно поймать одновременно». Он в очередной раз призвал законодателей «перестать игнорировать экономические страдания людей», утвердив третий дополнительный бюджет, который поможет справиться с экономическими последствиями пандемии COVID-19.