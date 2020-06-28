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Политика

Представители правящей партии возглавили 17 постоянных комитетов

Write: 2020-06-29 16:44:52Update: 2020-06-29 16:55:11

Представители правящей партии возглавили 17 постоянных комитетов

Photo : YONHAP News

Представители правящей Демократической партии Тобуро возглавили 17 из 18 постоянных парламентских комитетов. Таким образом, впервые за последние 35 лет практически вся власть в Национальном собрании сосредоточена в руках правящей партии. В состоявшемся в понедельник пленарном заседании не участвовали представители оппозиции. Вакантным остался пост председателя комитета по делам разведки, занять который можно только в случае достижения консенсуса. Ранее в тот же день конкурирующие политические партии не смогли договориться о том, как разделить посты руководителей ключевых парламентских комитетов. Лидеры парламентских фракций правящей Демократической партии Тобуро Ким Тхэ Нён и крупнейшей оппозиционной Объединённой партии будущего Чу Хо Ён не смогли решить данную проблему. Спикер парламента Пак Кён Сок сказал, что он, правящие и оппозиционные силы «окажутся перед судом народа и истории». «Основа депутата – это народ и государственные интересы, и ничто не должно быть важнее этого»,- отметил он. 
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