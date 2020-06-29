Комиссия по торговому спору между РК и Японией будет создана 29 июля

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Всемирная торговая организация (ВТО) примет на своём очередном заседании, которое состоится 29 июля, решение о создании комиссии по урегулированию торгового спора между РК и Японией. Её не удалось создать на заседании, состоявшемся 29 июня, из-за протеста Японии. Согласно правилам ВТО, комиссия по урегулированию торговых споров создаётся автоматически при повторном рассмотрении соответствующего запроса, если все члены ВТО не отклонят соответствующее решение. В комиссию войдут три человека, выбранные путём консультаций между заинтересованными сторонами. РК обратилась в ВТО с просьбой созвать комиссию для решения проблемы с японскими экспортными ограничениями. В прошлом году Токио ввёл запрет на экспорт в РК трёх видов сырья для микроэлектронной промышленности - фторированных полиимидов, фторида водорода и фоторезистов, а также исключил РК из списка приоритетных торговых партнёров. Несмотря на неоднократные призывы южнокорейской стороны, Япония не снимает ограничения, которые, по мнению Сеула, не более чем месть за решение суда, согласно которому японские фирмы должны выплатить компенсации жертвам принудительного труда во время колониального правления в Корее. Первоначально Сеул подал жалобу в ВТО в сентябре прошлого года, но через два месяца приостановил иск, надеясь на урегулирование проблемы путём переговоров.