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Экономика

Объём промышленного производства сократился в РК в мае на 1,2%

Write: 2020-06-30 10:59:09Update: 2020-06-30 14:22:13

Объём промышленного производства сократился в РК в мае на 1,2%

Photo : YONHAP News

По данным Национального статистического управления РК, опубликованным во вторник, объём промышленного производства сократился в мае на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,6% в годовом исчислении. При этом производство в обрабатывающей и энергетической отраслях сократилось на 6,7% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым резким спадом с декабря 2008 года. Производство автомобилей уменьшилось за тот же период на 21,4%. Между тем, в связи с ослаблением карантинных ограничений розничные продажи увеличились на 4,6%, а объем производства в секторе услуг вырос на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Продажи товаров длительного пользования, включая автомобили, выросли на 7,6%. По мнению заместителя министра планирования и финансов Ким Ён Бома, восстановление розничных продаж поможет оживить темпы роста национальной экономики.
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