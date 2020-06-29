Объём промышленного производства сократился в РК в мае на 1,2%

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По данным Национального статистического управления РК, опубликованным во вторник, объём промышленного производства сократился в мае на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,6% в годовом исчислении. При этом производство в обрабатывающей и энергетической отраслях сократилось на 6,7% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым резким спадом с декабря 2008 года. Производство автомобилей уменьшилось за тот же период на 21,4%. Между тем, в связи с ослаблением карантинных ограничений розничные продажи увеличились на 4,6%, а объем производства в секторе услуг вырос на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Продажи товаров длительного пользования, включая автомобили, выросли на 7,6%. По мнению заместителя министра планирования и финансов Ким Ён Бома, восстановление розничных продаж поможет оживить темпы роста национальной экономики.