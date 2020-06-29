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Посол России в КНДР: Слухи о болезни Ким Чон Ына безосновательны

Write: 2020-06-30 11:00:40Update: 2020-06-30 11:02:07

Посол России в КНДР: Слухи о болезни Ким Чон Ына безосновательны

Photo : YONHAP News

Слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чон Ына безосновательны. Об этом заявил в понедельник в интервью ТАСС посол России в КНДР Александр Мацегора. Он отметил, что страна функционирует в обычном режиме. «Лидер, конечно, стал реже появляться на публике, но, тем не менее, он принимает решения, публикуются его указы. Но самое главное, что страна живёт спокойно»,- отметил посол. По его словам, нет никаких оснований считать, что Ким Ё Чжон, сестру северокорейского лидера, готовят на место руководителя страны, она уже сейчас «может считаться сложившимся государственным деятелем высокого уровня». Пхеньян вряд ли возобновит испытания стратегических вооружений из-за последнего обострения отношений с Сеулом, тем более, что официальные лица КНДР речи об этом не ведут,- сказал Александр Мацегора. Он напомнил, что Россия призывает Пхеньян и Сеул отказаться от действий, ведущих к обострению отношений. Он подчеркнул, что сторонам рано или поздно всё равно придётся вернуться за стол переговоров.
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