Число новых случаев COVID-19 второй день подряд менее 50-ти

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Число новых случаев заражения COVID-19 второй день подряд менее 50-ти, но новые очаги инфекции вызывают беспокойство медиков. По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 29 июня в РК зарегистрированы 43 случая заболевания, а общее число заражённых с момента обнаружения вируса составило 12.800 человек. 17 новых случаев COVID-19 зарегистрированы в столичном регионе: по 7 – в Сеуле и провинции Кёнгидо, 3 – в Инчхоне. 5 случаев инфекции выявлены в Тэчжоне, 3 – в Кванчжу, по одному – в Пусане, Сэчжоне, провинциях Канвондо, Чхунчхон-Пукто, и Кёнсан-Пукто. 13 инфицированных прибыли из-за рубежа. Проблемными местами с точки зрения новых инфекций остаются церкви. По состоянию на полдень 29 июня, в общей сложности 28 новых случаев COVID-19 связаны с протестантской церковью Вансон в муниципальном округе Кванак-ку на юго-западе Сеула, 22 – с одной из церквей в городе Аняне провинции Кёнгидо, 12 – с буддийским храмом в Кванчжу. Органы здравоохранения призвали граждан страны избегать мест большого скопления людей. Число умерших не изменилось, по-прежнему составляя 282 человека. Уровень смертности составил 2,2%. 108 человек выписаны за сутки из медицинских учреждений и освобождены от режима домашнего карантина, а общее число выздоровевших за всё время пандемии составило 11.537 человек. Проходят лечение 981 человек. С 3 января по всей стране проведены 1.273.766 тестов на COVID-19.