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Экономика

РК и Россия проводят пятый раунд переговоров по соглашению о свободной торговле

Write: 2020-06-30 14:48:36Update: 2020-06-30 15:39:15

РК и Россия проводят пятый раунд переговоров по соглашению о свободной торговле

Photo : YONHAP News

РК и Россия приступили во вторник к пятому раунду переговоров по подготовке соглашения о свободной торговле в сфере услуг и инвестиций. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК, переговоры проходят в формате видеоконференции. Ранее стороны договорились заключить соглашение в этом году. Ожидается, что в ходе нынешнего раунда они согласуют ключевые статьи документа. РК стремится расширить торговые связи с развивающимися экономиками, а пандемия COVID-19, которая фактически приостановила глобальные цепочки поставок, усилила важность снижения торговых барьеров. Впоследствии РК планирует начать отдельные переговоры по соглашению о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом, в состав которого входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан.
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