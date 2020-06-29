В РК инициирован законопроект о равноправии

Photo : YONHAP News

29 июня оппозиционная партия Справедливости инициировала проект закона о запрете дискриминации по любому признаку. На этом фоне 30 июня Национальный комитет по правам человека провёл заседание, на котором было озвучено требование о принятии данного закона. Такая позиция озвучена впервые с 2006 года, когда комитет выразил мнение о необходимости закрепления на законодательном уровне недопустимости дискриминации. В комитете решили продвигать данную инициативу под названием «закон о равноправии». Был представлен проект закона, который охватывает виды дискриминации по 21 признаку, в том числе пол, инвалидность, форма трудоустройства и другие. Подробно описано понятие дискриминации, к которому отнесли физическое и психологическое насилие, сексуальные домогательства и другие действия. При этом насилие включает не только угрозы, оскорбления и презрительные высказывания, но и выражение ненависти. Согласно проекту, при подтверждении случая дискриминации комитет может подготовить рекомендации по улучшению ситуации. Если правонарушение повторится, став причиной значительного ущерба, комитет может обязать нарушителя выплатить компенсацию, в 3-5 раз превышающую ущерб. Кроме того, в ответ на подачу заявления о факте дискриминации нарушитель может быть заключён под стражу сроком до трёх лет или оштрафован на сумму до 25 тыс. долларов.