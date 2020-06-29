Hyundai Wia строит завод двигателей в Санкт-Петербурге

Во вторник, 30 июня, в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония по случаю начала строительства завода по производству двигателей Hyundai Wia. Корпорация входит в состав крупнейшего южнокорейского холдинга Hyundai Motor Group. Территория нового завода будет расположена в непосредственной близости от автомобильного завода «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус». В церемонии приняли участие ряд высокопоставленных гостей, включая губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и генерального директора российского отделения Hyundai Wia О Сын Хуна. На сегодняшний день двигатели компании производятся на заводе в китайском Шаньдуне, после чего экспортируются в Россию. Частичный перенос производственной линии позволит повысить конкурентоспособность за счёт снижения таможенных и логистических издержек. В планах компании - выпускать до 240 тыс. двигателей легковых автомобилей в год. Но в будущем производственные мощности могут быть увеличены до 300 тыс. двигателей.