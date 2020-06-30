Президент РК провёл встречу с руководством ЕС

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Президент РК Мун Чжэ Ин во вторник провёл встречу с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Встреча состоялась в формате видеоконференции. В ходе переговоров участники подтвердили позицию ЕС в вопросах сохранения мира на Корейском полуострове. В совместном заявлении для СМИ сообщается, что ЕС поддерживает усилия Сеула в отношениях с Пхеньяном для достижения мира и процветания. Они также обсудили план совместной борьбы с COVID-19. Представители ЕС высоко оценили методы РК в борьбе с коронавирусом, а южнокорейский лидер выразил намерение поделиться опытом и клиническими данными. Стороны договорились о поисках путей сотрудничества в сфере здравоохранения, отметив, что вакцина от коронавируса должна стать достоянием всего мира. В завершение встречи было принято решение о расширении сотрудничества в различных областях, включая экономические и торговые отношения, цифровые технологии, защиту окружающей среды и энергетическую сферу.