Количество новых случаев COVID-19 превысило 50

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Число новых случаев заражения COVID-19 вновь превысило отметку в 50 человек. По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 30 июня в РК зарегистрирован 51 случай заболевания, а общее число заражённых с момента обнаружения вируса составило 12.850 человек. 27 новых случаев COVID-19 зарегистрированы в столичном регионе: 9 – в Сеуле и 16 в провинции Кёнгидо, 2 в Инчхоне. 12 случаев инфекции выявлены в Кванчжу, 4 в Тэчжоне, по 1 в Тэгу, провинции Чхунчхон-Намдо, Чолла-Намдо. 5 инфицированных прибыли из-за рубежа. Проблемными местами с точки зрения новых инфекций остаются церкви. Так, по состоянию на полдень 30 июня в общей сложности 31 новый случай COVID-19 связан с протестантской церковью Вансон в муниципальном округе Сеула - Кванак-ку, 23 – с церковью Чуёнгван в городе Аняне провинции Кёнгидо, 8 с церковью Чунан-Чхимре в Сувоне. Органы здравоохранения призвали граждан страны избегать мест большого скопления людей. Число умерших не изменилось, по-прежнему составляя 282 человека. Уровень смертности составил 2,19%. 76 человек выписаны за сутки из медицинских учреждений, а общее число выздоровевших за всё время пандемии составило 11.613 человек. Проходят лечение 955 человек. С 3 января по всей стране проведены 1.285.231 тест на COVID-19.