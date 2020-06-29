В РК самый низкий в мире суммарный коэффициент рождаемости

Photo : YONHAP News

Суммарный коэффициент рождаемости в РК составил 1,1 пункта. По данному показателю страна находится на последнем - 198 месте в мире. Об этом сообщается в совместном докладе Корейской ассоциации здравоохранения и социального обеспечения и фонда ООН в области народонаселения (UNFPA), представленном 30 июня. Согласно докладу, РК в прошлом году занимала 28-е место по численности населения с показателем 51 млн 300 тыс. человек. В период с 2015 по 2020 год среднегодовой прирост населения составил 0,2%, что значительно ниже среднего показателя по миру (1,1%). Доля возрастной группы до 14 лет равняется 12,5%, при том, что средний мировой показатель - 25,4%. Аналогичная ситуация наблюдается в Японии (12,4%) и Сингапуре (12,3%). Между тем, в РК на людей в возрасте старше 65 лет приходится 15,8% населения при среднемировом показателе в 9,3%. Более высокая доля пожилого населения в Японии (28,4%), Италии (23,3%) и Португалии (22,8%).