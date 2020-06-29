РК закупает в США ремдесивир для лечения больных COVID-19

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1 июля в РК начались поставки антивирусного препарата ремдесивир для лечения больных COVID-19. В Корейском центре по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что поставки организованы на безвозмездной основе в рамках контракта с южнокорейским филиалом американской фармацевтической компании Gilead Sciences. Местным больницам будет предложено назначать препарат тяжёлым пациентам с пневмонией, нуждающимся в оксигенотерапии. При этом с момента проявления симптомов COVID-19 должно пройти не более 10 дней. Препарат можно применять от 5 до 10 дней. Как сообщили в корейском центре по контролю и профилактике заболеваний, безвозмездные поставки ремдесивира будут осуществляться только в июле, а с августа центр начнёт закупку в США новых партий, обговорив с поставщиком приемлемую цену. Точный объём ввоза и цена лекарства не разглашаются. Ремдесивир был первоначально разработан для борьбы с вирусной геморрагической лихорадкой Эбола, которая встречается в некоторых частях Африки. Клинические испытания показали, что он может сократить период восстановления пациентов на 31%.