РК снижает зависимость от поставок производственных материалов из Японии

Photo : KBS News

4 июля исполняется ровно год с того момента, как Япония ввела запрет на экспорт в РК трёх видов сырья для производства полупроводников - фторида водорода, фоторезистов и фторированных полиимидов. Однако, в южнокорейском обществе считают, что японские торговые ограничения не нанесли значительного ущерба южнокорейским компаниям. Ранее на долю импорта из Японии приходилось две трети поставок на отечественный рынок фторида водорода, который используется при обработке полупроводниковых пластин. Однако сейчас показатель снизился до четверти благодаря усилиям властей и частного сектора по импортозамещению и диверсификации каналов поставок, в том числе за счёт ввоза из США и Китая. Аналогичная ситуация наблюдается и в случае с фоторезистами благодаря импорту из Бельгии и производству в РК. Что касается фторированных полиимидов, то ограничительные меры Японии не оказали особого влияния, поскольку на тот момент отечественное производство уже активно налаживалось.