РК развивает водородную экономику

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1 июля под председательством премьер-министра Чон Сэ Гюна начал работу комитет по вопросам водородной экономики. В его состав входят представители промышленности, научных кругов, неправительственных организаций, а также восьми ведомств, в числе которых министерство промышленности, торговли и энергетики, министерство планирования и финансов и другие. На первом заседании участники обсудили шесть важных вопросов, касающихся развития водородных компаний. Было принято решение к 2030 году поддержать создание и развитие 500 компаний, работающих в сфере водородных технологий, а к 2040 году - 1.000. Также будет сформирован фонд в объёме 34 млрд вон (28 млн долларов), который должен способствовать участию различных компаний в водородной экономике. Планируется создать стабильную и разветвлённую экосистему производства водорода. К 2030 году власти решили распространить на рынке 850 тыс. водородных автомобилей, увеличив количество заправок до 660. Кроме того, будет стандартизирована система сертификации продукции и объектов, связанных с водородными технологиями и подготовлены правила регулирования ценовой политики.