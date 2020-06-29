Индекс деловой активности автопроизводителей упал до минимальной отметки

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В результате закрытия международных границ в связи с пандемией коронавируса деловая активность корейских автопроизводителей упала до самого низкого уровня с 2003 года, когда начался сбор соответствующей статистики. По данным Банка Кореи от 2 июля, в июне индекс деловой активности предприятий в сфере автомобилестроения второй месяц подряд держится на отметке 14 пунктов, что на шесть пунктов ниже по сравнению с предыдущим минимумом, зафиксированным в феврале 2009 года, в разгар финансового кризиса. Отметка ниже 100 пунктов указывает на то, что количество компаний, отрицательно оценивающих ситуацию, превышает число оптимистично настроенных предприятий. По словам представителя Банка Кореи, в результате распространения COVID-19 ситуация ухудшилась как с точки зрения спроса, так и с точки зрения предложения: объёмы производства в области автомобилестроения упали из-за резкого снижения экспорта. Согласно данным Национального статистического управления, производство автомобилей сократилось в РК на 21,4%.