Уровень инфляции в РК в июне не изменился

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Уровень инфляции в РК в июне остался на том же уровне, что и в том же месяце прошлого года. Об этом сообщили в четверг в Национальном статистическом управлении. По сравнению с предыдущим месяцем уровень потребительских цен повысился на 0,2%. Базовая инфляция, которая исключает сельскохозяйственную продукцию и нефтепродукты, составила 0,6% в годовом исчислении. Стоимость коммунальных услуг понизилась на 0,3%, а цены на сельскохозяйственную, животноводческую и рыбную продукцию выросли на 4,3% в годовом исчислении. Цены на нефтепродукты упали за тот же период на 15,4%, а на переработанные продукты питания -выросли на 1,3%. Потребительские цены в РК росли менее чем на 1% 12 месяцев подряд, после чего в январе они повысились на 1,5%, а в феврале - на 1,1%. Замедление инфляции может дать Банку Кореи больше возможностей для смягчения денежно-кредитной политики.