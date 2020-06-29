1 июля в РК выявлены 54 новых случая COVID-19

Photo : YONHAP News

Число новых случаев заражения COVID-19 вновь превысило отметку в 50 человек. По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 1 июля в РК зарегистрированы 54 случая заболевания, а общее число заражённых с момента обнаружения вируса составило 12.904 человека. 23 новых случая COVID-19 зарегистрированы в столичном регионе: 13 – в Сеуле, 10 - в провинции Кёнгидо. 22 случая инфекции выявлены в Кванчжу, по 3 - в Тэгу и провинции Чхунчхон-Намдо, 1 - в Тэчжоне, 2 - на карантинных пунктах в аэропортах. Озабоченность вызывает ситуация в Кванчжу, где за пять дней выявлены новых 39 случаев инфекции. В столичном регионе основными источниками новых заражений остаются церкви. Число умерших не изменилось, по-прежнему составляя 282 человека. Уровень смертности составил 2,19%. 71 человек выписан за сутки из медицинских учреждений, а общее число выздоровевших за всё время пандемии составило 11.684 человека. Проходят лечение 938 человек. С 3 января по всей стране проведены 1.295.962 теста на COVID-19.