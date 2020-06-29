В РК будет создана единая база биологических данных и материалов

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Правительство РК планирует к следующему году создать «Национальную станцию биологических данных», где будут собраны материалы всех отечественных исследований и разработок. Об этом 2 июля заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги на совещании по вопросам экономики в Сеуле. Благодаря такой платформе корейские учёные получат доступ к интегрированной базе данных и смогут использовать их для разработки новых лекарств и исследований в области ИИ. Для этого будут реструктурированы 274 банка биоматериалов, которые находятся в управлении различных ведомств, и созданы кластеры по отдельным отраслям исследований. Вице-премьер отметил, что благодаря этому удастся своевременно предоставлять необходимые материалы и услуги и существенно снизить зависимость исследований от зарубежных источников. Также предполагается создать систему оперативного управления, благодаря которой в случае биологической угрозы, такой как пандемия, возможно будет в кратчайшие сроки предоставлять научным сотрудникам необходимые материалы и образцы об инфекционных заболеваниях.