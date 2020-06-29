Вице-премьер РК потребовал от Японии отменить торговые ограничения

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Вице-премьер, министр по делам планирования и финансов РК Хон Нам Ги потребовал от Японии отменить ограничения на экспорт в РК ключевых производственных материалов, применяемых в отрасли полупроводников. Об этом он заявил 2 июля в ходе заседания экстренного штаба по вопросам экономики. «Мы прилагали различные усилия для урегулирования ситуации, требуя отмены ограничительных мер, продвигая диалог и пересмотрев внутреннюю систему контроля импорта, на которую ссылался Токио», - отметил Хон Нам Ги. Одновременно он указал на успехи стратегии импортозамещения в области материалов, запчастей и оборудования. По его словам, в течение года частные деловые круги совместно с правительством наладили новые каналы поставок и внутреннее производство продукции. В ходе заседания штаба была затронута «стратегия развития отраслей производственных материалов, запчастей и оборудования 2.0», которая нацелена на усиление конкурентоспособности страны в условиях пандемии COVID-19 и распространения протекционизма в мировой торговле.