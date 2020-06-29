Мэрия Сеула запретила проводить масштабный митинг профсоюзов

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Мэрия Сеула запретила Корейской конфедерации профсоюзов проводить масштабный митинг с участием около 50 тыс. человек, намеченный на 4 июля, так как это является нарушением санитарно-противоэпидемических правил. В случае, если конфедерация пойдёт на проведение мероприятия, несмотря на запрет, мэрия обратится в Полицейское управление Сеульского региона с жалобой на действия организаторов и участников митинга. Кроме того мэрия потребует от конфедерации возмещения ущерба, если мероприятие вызовет новую волну заражений. Между тем, правительство указывает на проблему выявления новых массовых случаев COVID-19. Министр здравоохранения и социального обеспечения Пак Нын Ху заявил, что на распространение вируса от 20 до 100 человек уходит не более одной недели. «Сейчас нужно не допустить продолжения массовых заражений», - подчеркнул он. Министр призвал граждан воздерживаться от различных собраний, соблюдать дистанцию с другими людьми и обязательно использовать защитные маски. Помимо этого, отмечается, что правительство продолжает рассматривать вопрос о включении религиозных учреждений в категорию объектов с высоким риском заражения.